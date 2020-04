Coronavirus | il Governo francese vuole sospendere la Ligue 1

Leggi su calcionews24

(Di martedì 28 aprile 2020) Ilvorrebbein via definitiva i campionati di1 e2 a causa dell’emergenzaIlpotrebbe annunciare nelle prossime ore la sospensione definitiva di1 e2, come riportato in questi istanti da fonti autorevoli come l’Equipe e RMC Sport. Si va verso l’annullamento dei campionati. Durante il mese di maggio verrebbe inoltre definita la situazione legata alla classifica e all’assegnazione dei titoli sportivi, con annesse le qualificazioni alle coppe europee. 🚨🚨 Fin de la saison de football. Le gouvernement va annoncer dans les prochaines heures la fin de la1 et de la2. Plus de foot jusqu’en août. L’AG de la LFP va se réunir en mai pour statuer sur les classements de cette saison et les montées et descentes. #RMCsport — ...