Coronavirus | il Consorzio Sannio dona materiale sanitario all’ospedale San Pio

Leggi su anteprima24

(Di martedì 28 aprile 2020) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Le difficoltà legate alla pandemia Covid-19 non ferma la corsa alla solidarietà. In queste ultime settimane, il mondo del vino sannita, così come quello nazionale, è alle prese con diverse criticità che rischiano di mettere in ginocchio l’intero sistema. Consapevoli che in questa fase si deve soprattutto affrontare e superare l’emergenza sanitaria, i produttori aderenti alTutela Vini non fanno mancare il proprio apporto e non si tirano indietro davanti alla chiamata all’altruismo. Ilpresieduto da Libero Rillo si è attivato infatti per portare un concreto aiuto a chi opera in prima linea e nei confronti di chi soffre. Nei giorni scorsi sono stati consegnati all’Azienda Ospedaliera ‘San Pio’ di Benevento un elettrocardiografo 12 ...