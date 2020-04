Coronavirus, il Coni consegna a Spadafora il dossier che classifica gli sport per rischio. E inchioda il calcio in panchina (Di martedì 28 aprile 2020) La vela, il tennis, il nuoto in mare aperto potrebbero essere i più sicuri, a “rischio zero”. Gli sport di combattimento come il pugilato, o quelli a squadre ma con un intenso contatto fisico tipo il rugby, sono invece i più pericolosi, 4, che è anche il massimo della scala di valori utilizzata. Il tanto discusso calcio è catalogato come 3. Eccoli, i voti di rischio per la ripresa delle attività di tutte le discipline nell’emergenza Coronavirus: sono nero su bianco nel dossier Lo sport riparte in sicurezza, preparato dal Politecnico di Torino e consegnato dal Coni al ministro Vincenzo Spadafora. Un documento che dovrà aiutare il governo a decidere la ripartenza, ma che contiene anche alcune prescrizioni non facili: dai tamponi per tutti prima di ogni gara, alle mascherine in panchina, condizioni fondamentali per la sicurezza ... Leggi su ilfattoquotidiano Coronavirus : Berlusconi - ‘utilizzare strumenti Ue e shock fiscale’

