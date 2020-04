Coronavirus, il Commissario Arcuri: “Inizia l’alleggerimento delle misure, non possiamo attendere il rischio zero per uscire dal lockdown” (Di martedì 28 aprile 2020) “Mancano 6 giorni al 4 maggio, conoscete le decisioni del governo, inizia un graduale alleggerimento delle misure di contenimento che tutti abbiamo dovuto sopportare. Resto un convinto assertore di prudenza e cautela, penso sia necessario aver cura di noi stessi e dei nostri cari e che i fatti valgono piu’ dei nostri desideri. Non si puo’ attendere che il rischio sia pari a zero per uscire dal lockdown, avete ragione, ma non ci si puo’ illudere di uscirne sottovalutando i rischi che corriamo“: lo ha affermato il Commissario Domenico Arcuri in conferenza stampa alla Protezione civile. “Nella bella e grande Germania secondo i dati del Robert Koch Institute l’indice ‘R con zero’ dopo i primi alleggerimenti è salito da 0.7 a 1“. “Uscire dal lockdown non e’ facile. Avrei tanta voglia di parlare dei liberisti ... Leggi su meteoweb.eu Coronavirus - il Commissario Arcuri : “Contratti per 660 milioni di mascherine a 0.38 euro”

Siamo passati dalla dichiarazione, del 21 aprile scorso, del Commissario Domenico Arcuri: “L’alternativa alla app è ancora la privazione della libertà” ad un silenzio tombale su Immuni, l’applicazione ...

Nessun decesso in provincia di Rimini (non accadeva da almeno un mese) e 16 contagi in più (1.953 in totale). Finalmente giungono buone notizie sia sul fronte delle vittime sia su quello dei nuovi con ...

