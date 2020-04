Coronavirus | il caso del sindaco positivo dopo 7 tamponi e 49 giorni

stanzaselvaggia : Vi mancava Mark Caltagirone? Beh, immaginate un medico fighissimo che dice di lavorare in un ospedale parigino, che… - ItalyinSPA : ?? #COVID19 | Linee telefoniche ed indirizzi e-mail dedicati, a #Madrid e #Barcellona, per assistere i connazionali… - chetempochefa : Per chi non l’avesse ancora visto, ecco nella sua interezza cosa ci disse il professor @RobertoBurioni dal 26 genna… - NicolinoBombac1 : @passionescatto @mig_box @GuidoCrosetto Fasullo che avesse il coronavirus, fasulla l'infermiera che lo avrebbe accu… - AgoraBlog2 : Cisternino: un altro caso di Coronavirus. Attualmente è l’unico presente -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus caso Coronavirus: il tampone è positivo, sesto caso di contagio accertato a Montalto Il Messaggero Coronavirus, Laganadi: connessioni Wi-Fi per studenti e 500 mascherine consegnate

L’Amministrazione Comunale di Laganadi scende in campo al fianco degli studenti in questo periodo delicato e complicato per loro, a causa dell’emergenza coronavirus che ha interrotto l’anno scolastico ...

Nicola Alaimo: "Facciamoci forza insieme contro il Coronavirus"

Cosa fa un baritono costretto a casa tutto il giorno? "Studio i prossimi impegni con tutta l’incertezza del caso. Faccio fare i compiti a mia figlia e aiuto la signora, mia moglie Silvia Tortolani, in ...

