Coronavirus | il bollettino delle 18 | forte decremento dei positivi | ancora tanti decessi

(Di martedì 28 aprile 2020) Anche oggi è arrivato ilgiornaliero da parte della Protezione Civile per quanto riguarda l'emergenza. Le persone attualmente positive in Italia sono 105.

TgLa7 : #coronavirus Ecco i dati del bollettino giornaliero della #ProtezioneCivile: Casi totali: 199.414 (+1.739) Casi pos… - Corriere : Coronavirus in Italia: 199.414 casi positivi e 26.977 morti. Il bollettino - Corriere : Coronavirus in Italia: 197.765 casi positivi e 26.644 morti. Il bollettino del 26 aprile - evokofficial : RT @corgiallorosso: #CoronavirusItalia, il bollettino del 28 Aprile: -608 pazienti attivi, curva al +1% - Fantacalcio : Coronavirus, il bollettino della Protezione Civile -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus bollettino

Una rondine forse nin fa primavera, ma per la prima volta dall’inizio dell’emergenza a Bari e nella sua provincia non si riscontrano nuovi casi di contagio da coronavirus. E’ quanto viene evidenziato ...In Lombardia, dall’inizio dell’epidemia di coronavirus, sono risultate positive al Sars-CoV-2 74.348 persone ... Qui lo strumento che consente di controllare il numero di casi positivi Comune per ...