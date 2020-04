Coronavirus il bollettino della Protezione Civile del 28 aprile | Ecco tutti i dati (Di martedì 28 aprile 2020) Ecco l’aggiornamento reso noto alle ore 18 di oggi martedì 28 aprile, la Protezione Civile ha comunicato i dati dell’emergenza Coronavirus relative alle ultime 24 ore. Coronavirus: 105.205 i malati, 608 in meno di ieri Sono 105.205 le persone attualmente positive al Coronavirus nel nostro Paese. Il dato scende di 608 unità nelle ultime 24 … L'articolo Coronavirus il bollettino della Protezione Civile del 28 aprile Ecco tutti i dati proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek Emergenza Coronavirus : il bollettino di oggi della Protezione Civile

Bollettino di oggi 28 aprile coronavirus : oltre 2300 guariti - 382 morti - calano i malati

