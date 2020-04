Coronavirus: ieri a Milano 318 denunce, oltre 16mila controlli (Di martedì 28 aprile 2020) Milano, 28 apr. (Adnkronos) – La macchina dei controlli per far rispettare le nuove regole sul covid19 a Milano non allenta. ieri, secondo i dati della prefettura, sono state controllati in 16.669 tra persone ed esercizi commerciali. Sono state 318 le persone multate e 19 i titolari di esercizi commerciali denunciati. L'articolo Coronavirus: ieri a Milano 318 denunce, oltre 16mila controlli CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu Coronavirus - Cantieri post sisma riapertura il 4 maggio

CORONAVIRUS ARGENTINA/ Perché gli Italiani sono i soli stranieri bloccati nel Paese?

Coronavirus - Filippo Bisciglia e la “Fase 2” : «Parrucchieri e ristoranti ancora chiusi e poi bus pieni. È arrivato il momento di reagire» (Di martedì 28 aprile 2020), 28 apr. (Adnkronos) – La macchina deiper far rispettare le nuove regole sul covid19 anon allenta., secondo i dati della prefettura, sono state controllati in 16.669 tra persone ed esercizi commerciali. Sono state 318 le persone multate e 19 i titolari di esercizi commerciali denunciati. L'articolo318CalcioWeb.

VittorioSgarbi : #coronavirus Guardate un po' come vivono i londinesi (le immagini si riferiscono alla giornata di ieri 26 aprile 20… - TizianaFerrario : siamo ancora dentro l'epidemia non fuori.Centomila positivi ufficiali +quelli che non sappiamo perché non hanno mai… - MinLavoro : Con il Dpcm del 26 aprile 2020 si apre ufficialmente la #Fase2 dell’emergenza da #COVID19 Dal #4maggio le prime ria… - giornaleprociv : - Ansia da Coronavirus, arriva numero verde @qn_carlino - Morti, le bugie sulle vittime: in Europa 49% in più… - trapani24h : A Trapani 78 casi da Coronavirus: – 3 rispetto a ieri -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus ieri Coronavirus, ultime notizie: in Italia 199.414 casi totali (+0,88%) e 26.977 vittime (+1,25%). In terapia intensiva meno di 2mila malati Il Sole 24 ORE Coronavirus. Massima attenzione alla trasmissione intrafamiliare nella fase due

sono stati accolti ieri nell’aula magna del Comando per la Formazione e Scuola di Applicazione dell’Esercito, a Torino, dal generale di Divisione Salvatore Cuoci, comandante dell’Istituto di ...

Coronavirus, sfuma l'assegno figli: indennizzo per colf e badanti solo se non conviventi

Due punti sono fermi per il pacchetto famiglia che il governo sta per varare nell'ambito del decreto aprile (dovrebbe essere approvato in extremis giovedì 30 ma non è escluso uno slittamento); i conge ...

sono stati accolti ieri nell’aula magna del Comando per la Formazione e Scuola di Applicazione dell’Esercito, a Torino, dal generale di Divisione Salvatore Cuoci, comandante dell’Istituto di ...Due punti sono fermi per il pacchetto famiglia che il governo sta per varare nell'ambito del decreto aprile (dovrebbe essere approvato in extremis giovedì 30 ma non è escluso uno slittamento); i conge ...