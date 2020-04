Coronavirus: ieri a Milano 318 denunce, oltre 16mila controlli (Di martedì 28 aprile 2020) Milano, 28 apr. (Adnkronos) – La macchina dei controlli per far rispettare le nuove regole sul covid19 a Milano non allenta. ieri, secondo i dati della prefettura, sono state controllati in 16.669 tra persone ed esercizi commerciali. Sono state 318 le persone multate e 19 i titolari di esercizi commerciali denunciati. L'articolo Coronavirus: ieri a Milano 318 denunce, oltre 16mila controlli proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro Coronavirus : medici e infermieri norvegesi lasciano Lombardia

Coronavirus : ieri a Milano 318 denunce - oltre 16mila controlli

Coronavirus - Cantieri post sisma riapertura il 4 maggio (Di martedì 28 aprile 2020), 28 apr. (Adnkronos) – La macchina deiper far rispettare le nuove regole sul covid19 anon allenta., secondo i dati della prefettura, sono state controllati in 16.669 tra persone ed esercizi commerciali. Sono state 318 le persone multate e 19 i titolari di esercizi commerciali denunciati. L'articolo318proviene da Ildenaro.it.

VittorioSgarbi : #coronavirus Guardate un po' come vivono i londinesi (le immagini si riferiscono alla giornata di ieri 26 aprile 20… - TizianaFerrario : siamo ancora dentro l'epidemia non fuori.Centomila positivi ufficiali +quelli che non sappiamo perché non hanno mai… - MinLavoro : Con il Dpcm del 26 aprile 2020 si apre ufficialmente la #Fase2 dell’emergenza da #COVID19 Dal #4maggio le prime ria… - Cinzia75Pd : RT @TizianaFerrario: siamo ancora dentro l'epidemia non fuori.Centomila positivi ufficiali +quelli che non sappiamo perché non hanno mai fa… - Ossmeteobargone : RT @giornaleprociv: - Ansia da Coronavirus, arriva numero verde @qn_carlino - Morti, le bugie sulle vittime: in Europa 49% in più @Corriere… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus ieri Coronavirus, ultime notizie: in Italia 199.414 casi totali (+0,88%) e 26.977 vittime (+1,25%). In terapia intensiva meno di 2mila malati Il Sole 24 ORE Coronavirus: 9 positivi in più in Umbria

PE (ANSA) - PERUGIA, 28 APR - Complessivamente 1.379 persone (9 in più rispetto a ieri) in Umbria sono risultate positive al virus Covid-19, gli attualmente positivi sono 351 (-19). E' quanto emerge d ...

Usa, il Coronavirus come 20 anni di guerra in Vietnam: una battaglia con 55 mila morti

L’America riapre a macchia di leopardo, con gli Stati repubblicani già in movimento, ma scopre che la sua battaglia contro il coronavirus è costata finora oltre 55 mila vittime, solo tremila in meno d ...

PE (ANSA) - PERUGIA, 28 APR - Complessivamente 1.379 persone (9 in più rispetto a ieri) in Umbria sono risultate positive al virus Covid-19, gli attualmente positivi sono 351 (-19). E' quanto emerge d ...L’America riapre a macchia di leopardo, con gli Stati repubblicani già in movimento, ma scopre che la sua battaglia contro il coronavirus è costata finora oltre 55 mila vittime, solo tremila in meno d ...