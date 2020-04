Coronavirus: i medici tedeschi protestano nudi, “siamo esposti e vulnerabili” (Di martedì 28 aprile 2020) I medici di base in Germania posano nudi, per denunciare le condizioni di vulnerabilità al Coronavirus, in cui sono costretti ad esercitare. La protesta online ha lo scopo di sensibilizzare l’opinione pubblica sulla mancanza di dispositivi di protezione come maschere, guanti e camici adeguati. Le immagini dei medici vengono pubblicate sul sito web blankebedenken.org (“nude preoccupazioni”). “Per curarti in sicurezza, noi e i nostri team abbiamo bisogno di attrezzature protettive“, si legge sul sito web. L’iniziativa ha provocato reazioni in Germania, e Bild ha pubblicato l’appello dei medici insieme ad alcuni ritratti.L'articolo Coronavirus: i medici tedeschi protestano nudi, “siamo esposti e vulnerabili” Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu Farmaci per Coronavirus - Nas fermano 4 siti che vendevano medicinali online

«Se la pandemia non sarà sotto controllo nel 2021, l'Olimpiade sarà annullata». È quanto ha dichiarato il presidente del comitato organizzatore dei Giochi di Tokyo, Yoshiro Mori al giornale giapponese ...

Milano, 28 apr. (Adnkronos) – I medici e gli infermieri arrivati dalla Norvegia per aiutare la Lombardia nella gestione della crisi sanitaria lasciano dopo venti giorni l’ospedale di Seriate (Bergamo) ...

