Coronavirus | Gualtieri | “Manovra espansiva mai vista dal dopoguerra Eccesso di

(Di martedì 28 aprile 2020) “Il documento che presento davanti al Parlamento è diverso da quanto auspicavo e auspicavamo a inizio anno. Non ascolterete da me un intervento trionfalistico, siamo pienamente consapevoli delle difficoltà profonde in cui versa il paese, della sofferenza di settori dell’economia che hanno perso reddito, si sono fermati”. Ha esordito così il ministro dell’Economia Robertoin audizione alla Camera sul Documento di economia e finanza varato la settimana scorsa. Per affrontare l’emergenzail governo sta per varare, ha annunciato, “una manovraimponente, di un’entità mai raggiunta dalad oggi”. Nel complesso gli interventi previsti prefigurano un incremento del saldo netto di 155 miliardi. Lo scostamento di bilancio chiesto al Parlamento, pari ad altri 55 miliardi dopo i 25 ...