Coronavirus | Giachetti Italia Viva legge il Vangelo secondo Matteo di fronte a una

(Di martedì 28 aprile 2020) “Io penso semplicemente che questa è una battaglia per i diritti e le libertà costituzionali. Penso sia assolutamente insensato che si impedisca la manifestazione di culto, mentre contemporaneamente ci si organizza per consentire giustamente alle persone di poter entrare nei musei”. Così il deputato di, Roberto, dialla Chiesa di San Silvestro, a Roma, dove come segno di disobbedienza civile ha letto il. L'articoloildia una chiesa: “Insensato impedire la libertà di culto” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Il Fatto Quotidiano

Roma, 28 aprile 2020 - "Tutti speravano di tornare presto alla normalità, ma non ci sono le condizioni per tornare alla normalità". Giuseppe Conte vola, in serata, in Lombardia: è la prima volta che i ...