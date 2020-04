Coronavirus Germania | R0 torna a salire 16 Stati federati votano ripresa Bundesliga

fattoquotidiano : Coronavirus, in Germania allentate restrizioni ma risale l’indice di contagio: ogni persona malata ne infetta un’al… - FBiasin : 'Prendiamo esempio dalla Germania!'. +++ #Coronavirus #Germania, torna ad aumentare l'indice di contagio +++ Ecco… - SkyTG24 : Coronavirus, in Germania il tasso di contagio risale a 1 - CiceroM5S : RT @gabelmanu: Per quelli che ... in Europa hanno riaperto tutto mentre noi.. - LilliuFederica : RT @CatsVsNews1: In Germania risale l'indice di contagio dopo l'allentamento delle misure anti Covid-19. Voi cosa ne pensate? #Germania #T… -

Coronavirus Germania Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Coronavirus Germania