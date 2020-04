Coronavirus, Germania: aumentano i casi di contagio dopo l’allentamento del lockdown – VIDEO (Di martedì 28 aprile 2020) dopo un piccolo allentamento delle misure restrittive in Germania i casi di contagio di Coronavirus tornano ad aumentare A pochi giorni dall’allentamento delle misure restrittive per l’emergenza Coronavirus in Germania il numero dei contagi è tornato a salire. Per la prima volta da marzo il tasso di contagio è tornato a 1, fino alla scorsa … L'articolo Coronavirus, Germania: aumentano i casi di contagio dopo l’allentamento del lockdown – VIDEO NewNotizie.it. Leggi su newnotizie In Germania torna a salire il tasso di contagio del Coronavirus

Coronavirus - Arcuri : “Uscire dal lockdown non è facile - nuovi dati della Germania lo dimostrano”

Coronavirus - Italia a rischio dopo il lockdown? Cosa è successo in Germania (Di martedì 28 aprile 2020)un piccolo allentamento delle misure restrittive indiditornano ad aumentare A pochi giorni dall’allentamento delle misure restrittive per l’emergenzainil numero dei contagi è tornato a salire. Per la prima volta da marzo il tasso diè tornato a 1, fino alla scorsa … L'articolodil’allentamento del– VIDEO NewNotizie.it.

fattoquotidiano : Coronavirus, in Germania allentate restrizioni ma risale l’indice di contagio: ogni persona malata ne infetta un’al… - Agenzia_Ansa : Cronache della #pandemia - Germania, Medici di base protestano nudi, mancano mascherine e protezioni #coronavirus… - Corriere : In Germania ora risale l’indice di contagio R0 (da 0,7 a 1): doccia fredda sulla ripart... - Davide86437457 : RT @Corriere: In Germania ora risale l’indice di contagio R0 (da 0,7 a 1): doccia fredda sulla ripart... - juancar80 : RT @Corriere: In Germania ora risale l’indice di contagio R0 (da 0,7 a 1): doccia fredda sulla ripart... -