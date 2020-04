Coronavirus Germania | aumenta l' indice di contagio | doccia fredda sulla ripartenza

fattoquotidiano : Coronavirus, in Germania allentate restrizioni ma risale l’indice di contagio: ogni persona malata ne infetta un’al… - Agenzia_Ansa : Cronache della #pandemia - Germania, Medici di base protestano nudi, mancano mascherine e protezioni #coronavirus… - fattoquotidiano : Coronavirus, in Germania l’indice Ifo dell’occupazione al minimo storico: verso licenziamenti in tutti i settori - ILOVEPACALCIO : Coronavirus, la Germania allenta la stretta: il contagio risale immediatamente - Ilovepalermocalcio - giordanospina : RT @Corriere: In Germania ora risale l’indice di contagio R0 (da 0,7 a 1): doccia fredda sulla ripart... -

Coronavirus Germania Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Coronavirus Germania