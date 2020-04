**Coronavirus: Gelmini, ‘ultimo Dpcm carta straccia, diventi decreto legge’** (Di martedì 28 aprile 2020) Roma, 28 apr. (Adnkronos) – “Noi siamo e rimaniamo un’opposizione costruttiva, però non possiamo ignorare che altrettanto responsabile e costruttivo non è stato il governo e non è stato Conte. L’uso spregiudicato della comunicazione istituzionale fatta durante il periodo dell’emergenza è per ingiustificabile. Ci preoccupa la limitazione, l’umiliazione delle libertà personali dei cittadini senza che il Parlamento venga coinvolto. Per noi l’ultimo Dpcm di Conte è carta straccia: o viene trasformato in un decreto rispetto al quale le Camere possono discutere e a modificarlo, o altrimenti è un abuso”. Lo ha affermato Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera, intervenendo ad una conferenza stampa in videoconferenza organizzata dal movimento azzurro. ‘Non si ... Leggi su calcioweb.eu **Coronavirus : Gelmini - 'bene restrizioni decise da Lombardia'

