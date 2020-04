Coronavirus | Fratelli d’Italia protesta davanti a Palazzo Chigi Meloni | “Diamo voce al

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 28 aprile 2020) Mascherine tricolore, cartelli in mano e distanza di sicurezza. Così hannoto i parlamentari did’Italia e i consiglieri regionali del Lazio. In testa la leader del partito, Giorgia: “La fase 2 si voti in parlamento – ha detto – Siamo qui per dareal silenzio di tanti, al silenzio degli innocenti“. La leader did’Italia dice di essere in piazza Colonna in nome di tutte quelle persone che “fino a ieri vivevano del loro lavoro e che da un giorno all’altro hanno avuto le loro aziende chiuse per decreto e oggi rischiano di non avere niente che non sia la paura di quello che accadrà domani”. In diretta su Facebook, Giorgiaha indicato gli esponenti did’Italia alle sue spalle, con in mano cartelli dove elencavano diverse professioni: ...