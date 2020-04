Coronavirus Francia | slitta la riapertura dei licei Il premier Philippe | «Il calcio non

petergomezblog : #Coronavirus – Francia, media: “Slitta l’apertura delle scuole. Era fissata per l’11 maggio” - AntoVitiello : Ufficiale, la Ligue 1 non ripartirà. Dopo Belgio e Olanda anche la Francia interrompe il campionato 2019/20 #coronavirus - RaiSport : ???? Édouard #Philippe: 'Lo sport professionistico in #Francia non può riprendere' Il primo ministro francese categor… - wwwSPORTit : La #Ligue1 finisce qui. Quello francese è il primo dei 5 grandi campionati a fermarsi. Titolo al #PSG? - Francesco54 : Coronavirus, la Fase 2 in Francia «700.000 test a settimana»- Si riparte “ Conta la responsabilità individuale”. Pr… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Francia Coronavirus Francia, scuole riaprono da 11 maggio su base facoltativa Sky Tg24 Francia avvia la telemedicina sulle autostrade

Avere un consulto medico durante l’emergenza Covid-19 è molto difficile, sia perché molte risorse sono dedicate alla pandemia, sia perché i medici di base sono difficilmente raggiungibili da categorie ...

Francia, grandi eventi stoppati fino a fine agosto: il Tour trema

In Francia il governo ha stoppato qualsiasi manifestazione sportiva fino alla fine di agosto. Il che, tradotto, vuol dire non solo stop alla Ligue 1, ma anche al Tour de France, già posticipato in pre ...

Avere un consulto medico durante l’emergenza Covid-19 è molto difficile, sia perché molte risorse sono dedicate alla pandemia, sia perché i medici di base sono difficilmente raggiungibili da categorie ...In Francia il governo ha stoppato qualsiasi manifestazione sportiva fino alla fine di agosto. Il che, tradotto, vuol dire non solo stop alla Ligue 1, ma anche al Tour de France, già posticipato in pre ...