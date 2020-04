Coronavirus – Francia, media: “Slitta l’apertura delle scuole. Era fissata per l’11 maggio” (Di martedì 28 aprile 2020) La data fissata era l’11 maggio – giorno di inizio della Fase 2 – ma l’apertura delle scuole in Francia slitta almeno fino al mese di giugno. A poche ore dal discorso di Edouard Philippe, che illustrerà al Parlamento il piano di uscita dal lockdown, BFM-TV rivela che la ripresa delle attività scolastiche non ci sarà, a differenza di quanto annunciato dal presidente Emmanuel Macron. Una decisione che aveva suscitato le proteste del comitato scientifico e su cui aveva frenato lo stesso ministro dell’Istruzione, mentre i medici l’avevano bollata come un “rischio inutile”. L'articolo Coronavirus – Francia, media: “Slitta l’apertura delle scuole. Era fissata per l’11 maggio” proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano Coronavirus Francia : 23.293 morti - 165.842 casi/ Oggi discorso del premier Philippe

