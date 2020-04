Coronavirus, flash mob di Fratelli d’Italia contro il governo: Meloni e parlamentari davanti a palazzo Chigi con mascherine e tricolore (Di martedì 28 aprile 2020) Mascherine, tricolore e distanza di sicurezza. Così i parlamentari di Fratelli d’Italia, una settantina in tutto, insieme alla leader del partito Giorgia Meloni, hanno manifestato davanti a palazzo Chigi. Nel mirino le misure decise dal governo per la cosiddetta Fase 2. Alcuni di loro hanno sventolato anche le bandiere con il tricolore. “Vogliamo sapere perché si parla di decreto aprile quando aprile é finito e siamo al 28 e la cassa integrazione non è stata ancora pagata – ha detto Giorgia Melon – Siamo qui per dare voce al silenzio di tanti, al silenzio degli innocenti”. Tutti gli esponenti di Fdi hanno alzato dei cartelli, uno per ogni categoria e con su scritto “il silenzio degli innocenti“. Quella di Fratelli d’Italia è la prima manifestazione di piazza da quando è iniziata l’emergenza. ... Leggi su ilfattoquotidiano Coronavirus - lanciato per il 25 aprile flashmob contro il lockdown : “Riprendiamoci la nostra libertà”

Coronavirus - flash mob dei poliziotti in Inghilterra – VIDEO

Schierati come Immacolati, gli ormai arcinoti condottieri nati dalla penna di George R. R. Martin, nella saga Il Trono di Spade. Sono dalla parte di chi produce: artigiani, commercianti, imprenditori.

Sostieni ilfattoquotidiano.it: mai come in questo momento abbiamo bisogno di te. In queste settimane di pandemia noi giornalisti, se facciamo con coscienza il nostro lavoro, svolgiamo un servizio pubb ...

