Coronavirus fase 2, congiunti: chi sono, come motivare spostamento e limiti da rispettare (Di martedì 28 aprile 2020) Coronavirus fase 2: dal 4 Maggio il via ufficiale con una serie di novità. Il DPCM 26 Aprile presentato in Conferenza stampa la sera stessa dal Premier Conte contiene nuove disposizioni per la fase di “convivenza” con il virus che saranno efficaci fino al 17 Maggio. Aperte le porte dei Comuni: infatti qualsiasi spostamento per necessità lavorative, di salute o assistenziali sarà possibile all’interno del territorio regionale. Concessi anche i rientri a domicilio/residenza ma vige ancora lo stop per raggiungere le seconde case. Una novità balza all’occhio ed è proprio contenuta nell’art.1 lettera a) del presente Decreto: “si considerano necessari gli spostamenti per incontrare congiunti purchè venga rispettato il divieto di assembramento e il distanziamento interpersonale di almeno un metro e vengano utilizzate ... Leggi su leggioggi Coronavirus - ultime notizie – Conte : «Rifarei tutto». Renzi attacca : «La libertà non vale meno della salute». Fase 2 - Crisanti frena : «Non siamo pronti : subito test a tappeto»

Coronavirus - Fase 2 - studio coreano : Flussi d’aria in spazi condivisi grave pericolo. Cosa fare

Coronavirus - fase due : un metodo per capire quali attività riaprire (Di martedì 28 aprile 2020)2: dal 4 Maggio il via ufficiale con una serie di novità. Il DPCM 26 Aprile presentato in Conferenza stampa la sera stessa dal Premier Conte contiene nuove disposizioni per ladi “convivenza” con il virus che saranno efficaci fino al 17 Maggio. Aperte le porte dei Comuni: infatti qualsiasiper necessità lavorative, di salute o assistenziali sarà possibile all’interno del territorio regionale. Concessi anche i rientri a domicilio/residenza ma vige ancora lo stop per raggiungere le seconde case. Una novità balza all’occhio ed è proprio contenuta nell’art.1 lettera a) del presente Decreto: “si considerano necessari gli spostamenti per incontrarepurchè venga rispettato il divieto di assembramento e il distanziamento interpersonale di almeno un metro e vengano utilizzate ...

fattoquotidiano : Coronavirus, Rezza (Iss): “Fase 2? Irrinunciabile, ma virus continuerà a circolare. Il nemico è il Covid, non le mi… - Agenzia_Ansa : Conferenza stampa di Conte alle 20.20 sulla fase due #coronavirus #ANSA - MatteoRichetti : Non riesco proprio a fare ironia. Adesso la fase 2 la devono aprire le forze di maggioranza. Non si può avere un Pa… - GPergolizzi : RT @concentrazione: Coronavirus e 'Fase 2', un artigiano reggino: 'o facciamo una rivolta o saremo costretti a consegnarci alla #ndrangheta… - RobertoGraziott : Papa Francesco invita alla prudenza e al rispetto delle disposizioni -