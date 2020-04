Coronavirus | estate 2020 | come garantire la sicurezza? Tutte le novità

chetempochefa : 'Se si attenua d'estate, torna nei mesi più freddi.' @RobertoBurioni sul #coronavirus a #CTCF #veniamonoidavoi - LaStampa : Ancora vietati gli spostamenti nelle vallate, si lavora per attrezzare i paesi in vista dell’estate: previsto un bo… - Agenzia_Ansa : Terminata dopo circa due ore la cabina di regia governo-enti locali. Conte: 'Per la prossima estate campagna 'Viagg… - JohSogos : RT @ilmessaggeroit: Coronavirus, la Sardegna ha un piano per l'estate. Il presidente Solinas: «Per venire in vacanza sull'isola servirà un… - ilmessaggeroit : Coronavirus, la Sardegna ha un piano per l'estate. Il presidente Solinas: «Per venire in vacanza sull'isola servirà… -

Coronavirus, il virologo: «Quest'estate meglio la montagna: il mare ha più rischi» Il Messaggero

Coronavirus, la Sardegna ha un piano per l'estate. Il presidente Solinas: «Per venire in vacanza sull'isola servirà un passaporto sanitario»

Meta di vacanze classica, isola tra le più belle del mondo, adesso la Sardegna sente la necessità di «ripartire e tornare alla vita normale con estrema prudenza e con quella maturità e accortezza che ...

Coronavirus, l’estate perde i concerti live

Nella città della musica, un colpo di spugna su Tanta Robba, Mosaico, Cremona Jazz e Luppolo. Il mondo dei festival rock, pop e jazz cremonesi si interroga preoccupato sul presente e sul futuro CREMON ...

