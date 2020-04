Coronavirus, esclusivo: ecco come Solinas riaprirà la Sardegna in Quattro mosse. (Di martedì 28 aprile 2020) Coronavirus. Un percorso graduale e legato al contenimento del virus: dagli studi professionali all´industria, dagli spostamenti senza certificazioni all´apertura dei local pubblici. SASSARI. L´isola boccheggiante ricomincerà a respirare oggi, poi si andrà avanti per step alla riconquista di una quasi normalità. La nuova vita non sarà uguale a prima ma si potrà riassaporare la libertà perduta. Segnata da mascherine, distanze di sicurezza e zero abbracci ma la fine del tunnel è lì, si riesce a vederla. Il presidente della Regione Christian Solinas traccia il cronoprogramma delle riaperture a partire da domani: il primo via libera sarà per le attività a basso rischio di contagio, poi via via tutte le altre. Con un punto di domanda sulla stagione estiva e sui collegamenti aerei e marittimi con le altre ... Leggi su limemagazine.eu Esclusivo TPI – Coronavirus - lavoratori finiti in terapia intensiva e giovani ricattati : così la Dalmine in Lombardia ha tenuto aperte anche le attività produttive non essenziali. Gli operai : “Abbiamo paura di contagiare le nostre famiglie”

Esclusivo TPI – Coronavirus - lavoratori finiti in terapia intensiva e giovani ricattati : così la Dalmine in Lombardia ha tenuto aperte anche le attività produttive non essenziali. Gli operai “Abbiamo paura di contagiare le nostre famiglie”

Esclusivo TPI -Coronavirus - lavoratori finiti in terapia intensiva e giovani ricattati : così la Dalmine in Lombardia ha tenuto aperte anche le attività produttive non essenziali. Gli operai “Abbiamo paura di contagiare le nostre famiglie” (Di martedì 28 aprile 2020). Un percorso graduale e legato al contenimento del virus: dagli studi professionali all´industria, dagli spostamenti senza certificazioni all´apertura dei local pubblici. SASSARI. L´isola boccheggiante ricomincerà a respirare oggi, poi si andrà avanti per step alla riconquista di una quasi normalità. La nuova vita non sarà uguale a prima ma si potrà riassaporare la libertà perduta. Segnata da mascherine, distanze di sicurezza e zero abbracci ma la fine del tunnel è lì, si riesce a vederla. Il presidente della Regione Christiantraccia il cronoprogramma delle riaperture a partire da domani: il primo via libera sarà per le attività a basso rischio di contagio, poi via via tutte le altre. Con un punto di domanda sulla stagione estiva e sui collegamenti aerei e marittimi con le altre ...

Rinaldi_euro : Esclusivo: coronavirus, i mafiosi al 41bis lasciano il carcere e tornano a casa - RaiNews : #coronavirus #conte: governo prenderà decisioni sulla fase 2 'nell'esclusivo interesse di tutto il Paese. Nell'inte… - LimeMagazineU : Coronavirus, esclusivo: ecco come Solinas riaprirà la Sardegna in Quattro mosse. - fojarol : Esclusivo TPI – Coronavirus, lavoratori finiti in terapia intensiva e giovani ricattati: così la Dalmine in Lombard… - aleniggaz : RT @ritadallachiesa: Esclusivo: coronavirus, i mafiosi al 41bis lasciano il carcere e tornano a casa -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus esclusivo Coronavirus, esclusivo: ecco come Solinas riaprirà la Sardegna in quattro mosse La Nuova Sardegna Coronavirus Piemonte, le notizie del 27 aprile

Ore 21. Il Piemonte ripartirà, ma con prudenza. Al termine di un incontro in videoconferenza con il Comitato tecnico-scientifico dell’Unità di Crusi in vista delle nuove misure di contenimento decise ...

Firenze, il piano del comune per la ripartenza della mobilità

FIRENZE – La ripartenza della mobilità a Firenze dopo l’emergenza sanitaria da Covid-19 passa attraverso il trasporto pubblico e la mobilità green. Nessuna corsa all’uso dei mezzi privati, ma anzi un ...

Ore 21. Il Piemonte ripartirà, ma con prudenza. Al termine di un incontro in videoconferenza con il Comitato tecnico-scientifico dell’Unità di Crusi in vista delle nuove misure di contenimento decise ...FIRENZE – La ripartenza della mobilità a Firenze dopo l’emergenza sanitaria da Covid-19 passa attraverso il trasporto pubblico e la mobilità green. Nessuna corsa all’uso dei mezzi privati, ma anzi un ...