Coronavirus e malattia di Kawasaki nei bimbi: scoperto un legame (Di martedì 28 aprile 2020) scoperto un legame tra il virus SarsCov2 e la malattia di Kawasaki, una patologia che colpisce i bambini e la cui complicanza più temibile è l’infiammazione delle arterie del cuore. A fare luce su questo collegamento, i medici del dipartimento Pediatria dell’Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, che in un mese hanno registrato un numero di casi pari a quelli degli ultimi 3 anni. Per la casistica degli ultimi 2 mesi, affermano, il responsabile è il nuovo Coronavirus. Inoltre si è visto che questi pazienti hanno delle forme più severe delle malattia, che coinvolgono l’apparato cardiocircolatorio e talora necessitano di cure intensive. L’allarme è già stato lanciato all’interno della comunità scientifica e fra i pediatri di famiglia. Ora lo studio è in fase di sottomissione a ... Leggi su meteoweb.eu Coronavirus - i pediatri scoprono un legame con la malattia di Kawasaki nei bimbi

Cos’è la malattia di Kawasaki e perché si parla di una correlazione con il Coronavirus

