Coronavirus e fertilità maschile: “Segnalata perdita di funzione dei testicoli, raccomandato il controllo andrologico nei giovani adulti positivi” (Di martedì 28 aprile 2020) Il virus Covid-19 troverebbe un habitat nei testicoli sulle cellule dei quali si trovano i recettori ACE-2 gli stessi di polmoni e reni: le serrature di cui il virus si serve per penetrare nelle cellule ed infettarle. Ecco come i testicoli diventerebbero un obiettivo del virus. Ma con quali effetti e conseguenze? Gli uomini dovrebbero preoccuparsi? “Sino ad oggi sono state fatte alcune ipotesi interessanti. Lo studio più recente sull’argomento viene dell’Albert Einstein College di New York ed è stato pubblicato Med RXIV anche se non è ancora stato sottoposto a peer-review (il processo di revisione prioritaria da parte di un comitato di esperti della stessa disciplina che discute ed approva i risultati delle ricerche scientifiche), che si è diffuso rapidamente nella comunità scientifica (1)” spiega il Professor Salvatore ... Leggi su meteoweb.eu Coronavirus : “A rischio la fertilità degli uomini”

