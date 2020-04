Coronavirus, droni per disinfettare le strutture sanitarie. Il progetto lanciato dalla Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa (Di martedì 28 aprile 2020) Non solo per controllare. I droni potrebbero essere utilizzati per disinfettare gli ambienti in modo da garantire la totale sicurezza per gli operatori, che possono controllare i robot volanti distanza: è quanto prevede il progetto Robotica REstart, la cui sperimentazione è prevista entro settembre a Pisa, presso la Fondazione Monasterio e l’Azienda ospedaliero-universitaria Pisana. Il progetto è sostenuto e finanziato da Reale Mutua, capogruppo di Reale Group, attraverso la fondazione filantropica “Il Talento all’Opera”, lanciata dalla Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa. “È un’esperienza importante di collaborazione fra imprese e università pubblica, da replicare”, osserva Sabina Nuti, rettrice della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa. “Abbiamo sviluppato in sinergia un progetto di ricerca ... Leggi su ilfattoquotidiano Coronavirus - i droni della Regione in volo su Marcianise per Liberazione e Primo Maggio

Coronavirus - la provocazione : "Meno droni - più tamponi"

Coronavirus - a Rimini controlli anche con droni e quad : il video del blitz nella spiaggia deserta (Di martedì 28 aprile 2020) Non solo per controllare. Ipotrebbero essere utilizzati pergli ambienti in modo da garantire la totale sicurezza per gli operatori, che possono controllare i robot volanti distanza: è quanto prevede ilRobotica REstart, la cui sperimentazione è prevista entro settembre a Pisa, presso la Fondazione Monasterio e l’Azienda ospedaliero-universitaria Pisana. Ilè sostenuto e finanziato da Reale Mutua, capogruppo di Reale Group, attraverso la fondazione filantropica “Il Talento all’Opera”, lanciataScuola Superiore Sant’Anna di Pisa. “È un’esperienza importante di collaborazione fra imprese e università pubblica, da replicare”, osserva Sabina Nuti, rettrice della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa. “Abbiamo sviluppato in sinergia undi ricerca ...

Elisabe94838092 : RT @RadioSavana: Napoli 27 aprile 2020 (avanti Cristo): #risorseINPS africani clandestini banchettano per strada sul marciapiede e sulle ma… - lucab962 : RT @RadioSavana: Napoli 27 aprile 2020 (avanti Cristo): #risorseINPS africani clandestini banchettano per strada sul marciapiede e sulle ma… - DavideCrusader : RT @RadioSavana: Napoli 27 aprile 2020 (avanti Cristo): #risorseINPS africani clandestini banchettano per strada sul marciapiede e sulle ma… - vediunpoettino : RT @RadioSavana: Napoli 27 aprile 2020 (avanti Cristo): #risorseINPS africani clandestini banchettano per strada sul marciapiede e sulle ma… - aAnnanka : RT @RadioSavana: Napoli 27 aprile 2020 (avanti Cristo): #risorseINPS africani clandestini banchettano per strada sul marciapiede e sulle ma… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus droni Coronavirus, droni in cielo a Treviso per controllare la temperatura dei passanti Corriere della Sera Il primo chip ARM ha 35 anni: da quel giorno prodotti 160 miliardi di chip su questa architettura

Nel corso del fine settimana da poco trascorso è stato festeggiato il 35-esimo anniversario dall'accensione del primo processore sviluppato da ARM, azienda inglese che a quel tempo stava per Acorn RIS ...

Coronavirus, droni per disinfettare le strutture sanitarie. Il progetto lanciato dalla Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa

Non solo per controllare. I droni potrebbero essere utilizzati per disinfettare gli ambienti in modo da garantire la totale sicurezza per gli operatori, che possono controllare i robot volanti distanz ...

Nel corso del fine settimana da poco trascorso è stato festeggiato il 35-esimo anniversario dall'accensione del primo processore sviluppato da ARM, azienda inglese che a quel tempo stava per Acorn RIS ...Non solo per controllare. I droni potrebbero essere utilizzati per disinfettare gli ambienti in modo da garantire la totale sicurezza per gli operatori, che possono controllare i robot volanti distanz ...