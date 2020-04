**Coronavirus: D’Incà, ‘prudenza governo? dati Germania facciano riflettere’** (Di martedì 28 aprile 2020) Roma, 28 apr. (Adnkronos) – “La prudenza del governo è dettata dai dati scientifici, alla riapertura è prevista una risalita dei contagi ma l’indice R0 deve rimanere inferiore a 1 o si rischia nuovo lock-down con conseguenze incalcolabili. Quello che sta succedendo in Germania deve farci riflettere”. Lo scrive su twitter il ministro Federico D’Incà. L'articolo **Coronavirus: D’Incà, ‘prudenza governo? dati Germania facciano riflettere’** proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro **Coronavirus : D’Incà chiede altri 15 minuti in Senato per testo Cura Italia**

**Coronavirus : riunione maggioranza con D’Incà - poi cabina regia opposizione**

**Coronavirus : D’Incà - ‘misure efficaci - insistere su questa linea’** (Di martedì 28 aprile 2020) Roma, 28 apr. (Adnkronos) – “La prudenza delè dettata daiscientifici, alla riapertura è prevista una risalita dei contagi ma l’indice R0 deve rimanere inferiore a 1 o si rischia nuovo lock-down con conseguenze incalcolabili. Quello che sta succedendo indeve farci riflettere”. Lo scrive su twitter il ministro Federico D’Incà. L'articolo: D’Incà, ‘prudenzariflettere’** proviene da Ildenaro.it.

TV7Benevento : **Coronavirus: D'Incà, 'prudenza governo? dati Germania facciano riflettere'**... - LuciaLaVita1 : RT @desyraf70: Sono le Venti (Nove), D'Incà: 'Regioni? Importante camminare insieme, ai governatori consiglio di non cercare visibilità con… - Herbert403 : RT @desyraf70: Sono le Venti (Nove), D'Incà: 'Regioni? Importante camminare insieme, ai governatori consiglio di non cercare visibilità con… - Daviderel4 : RT @desyraf70: Sono le Venti (Nove), D'Incà: 'Regioni? Importante camminare insieme, ai governatori consiglio di non cercare visibilità con… - matteoc1951 : RT @desyraf70: Sono le Venti (Nove), D'Incà: 'Regioni? Importante camminare insieme, ai governatori consiglio di non cercare visibilità con… -