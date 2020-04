Coronavirus, da Confsal progetto per sicurezza nei luoghi di lavoro (Di martedì 28 aprile 2020) ROMA (ITALPRESS) – “Il progetto ‘Prospettiva lavoro’ impegna la Confsal con tutti gli strumenti che essa esprime nel campo della bilateralita’, incrementa notevolmente i livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e lancia un segnale positivo sul piano occupazionale”. Cosi’ il segretario generale della Confederazione generale dei sindacati autonomi dei lavoratori, Angelo Raffaele Margiotta, parlando del nuovo progetto sulla sicurezza in attuazione con Sistema Impresa. “Prospettiva lavoro” della Confsal e della Confederazione datoriale Sistema Impresa, ha l’obiettivo di contribuire a contenere il virus, diffondendo tra le imprese l’adozione di modelli di organizzazione e gestione e sistemi di gestione della sicurezza sul lavoro, oltre a favorire processi organizzativi basati sull’innovazione tecnologica. Le ... Leggi su ilcorrieredellacitta Coronavirus - Battaglia : "Protocollo di sicurezza - la Confsal diffida la ministra della Pubblica amministrazione Dadone"

Coronavirus - gli uffici pubblici del Nord violano le direttive del governo. La denuncia del sindacato Unsa-Confsal

