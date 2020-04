Coronavirus: Costa Magica attracca ad Ancona, a bordo 130 casi sospetti (Di martedì 28 aprile 2020) Proveniente dai Caraibi, “Costa Magica” sta attraccando al porto di Ancona: a bordo il solo equipaggio necessario per la navigazione, cioè 617 persone, 130 delle quali sono risultate positive al ‘quick test’ per il Coronavirus. Nessuno sarebbe in condizioni critiche. Tutte le operazioni saranno svolte nel rispetto di un rigidissimo protocollo di sicurezza e le banchine destinate all’attracco sono state isolate: nessuno potrà scendere fino a quando non saranno verificate le condizioni di salute e l’eventuale rischio di contagio dei membri dell’equipaggio: tutti verranno sottoposti a tamponi e, qualora ci fossero dei casi confermati, questi rimarranno in quarantena a bordo. I 617 membri dell’equipaggio sono di diverse nazionalità: ci sono 44 italiani, 176 indiani, 141 indonesiani e 131 filippini. Costa Magica ... Leggi su meteoweb.eu Coronavirus : i marittimi di Costa Crociere a casa con Mediterranea

Tornano a calare i nuovi contagi. In costante discesa i ricoveri nelle terapie intensive. Ma in 24 ore il Coronavirus ha fatto altre 333 vittime

