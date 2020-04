Coronavirus, chi vuole approfittarne per mettere il cappio al collo di altri Stati non può dirsi europeo (Di martedì 28 aprile 2020) Il 24 aprile leggo su Il Fatto Quotidiano l’interessante resoconto sull’accordo/disaccordo relativo al sostegno finanziario straordinario europeo, diventato indispensabile dopo il tremendo tsunami economico globale generato dalla pandemia del Covid-19. E’ noto che molti italiani pensino ancora che tutta la colpa del nostro debito sia da attribuire al cambio iniziale della lira “troppo svalutata”. Gli economisti sanno che è vero il contrario. La svalutazione iniziale ci ha aiutato. Il problema è venuto dopo perché, con una moneta il cui cambio non poteva essere deciso da Roma ma da Bruxelles, gli altri guadagnavano dalle nostre merci svalutate, ma noi non potevamo più recuperare riallineando la nostra moneta che era anche la loro. Questo piccolo, ma importante iniziale squilibrio, ha continuato a riprodursi e accumularsi, fino a ... Leggi su ilfattoquotidiano Tracciamento - test sierologici e tamponi per fermare il Coronavirus. Conte : “Il rischio di un contagio di ritorno è molto concreto”

Coronavirus - Conte a Lodi : “Non possiamo riaprire di più. Il rischio contagio di ritorno è concreto. Renzi? C’è libertà di pensiero”

Coronavirus : Conte - ‘rischio contagio ritorno molto concreto - prudenza’ (Di martedì 28 aprile 2020) Il 24 aprile leggo su Il Fatto Quotidiano l’interessante resoconto sull’accordo/disaccordo relativo al sostegno finanziario straordinario europeo, diventato indispensabile dopo il tremendo tsunami economico globale generato dalla pandemia del Covid-19. E’ noto che molti italiani pensino ancora che tutta la colpa del nostro debito sia da attribuire al cambio iniziale della lira “troppo svalutata”. Gli economisti sanno che è vero il contrario. La svalutazione iniziale ci ha aiutato. Il problema è venuto dopo perché, con una moneta il cui cambio non poteva essere deciso da Roma ma da Bruxelles, gliguadagnavano dalle nostre merci svalutate, ma noi non potevamo più recuperare riallineando la nostra moneta che era anche la loro. Questo piccolo, ma importante iniziale squilibrio, ha continuato a riprodursi e accumularsi, fino a ...

reportrai3 : #Report ha trovato chi per prima ha diffuso il video, diventato virale, di #TgRLeonardo su un coronavirus creato da… - sole24ore : #Coronavirus, tra i «#congiunti» che si potranno incontrare dal 4 maggio ci sono i parenti fino al sesto grado, ma… - wireditalia : Chi ha deciso che i legami personali di milioni di italiani non sposati o che vivono lontani dalle loro famiglie va… - DavideBettati : RT @MedBunker: Tanto per informare chi non lo sapesse, la medicina tradizionale cinese prevede, tra altre cose, cure a base animale spesso… - claudiascream : RT @Greenpeace_ITA: #Coronavirus - Grazie a chi combatte in prima linea ogni giorno per l’emergenza #COVID19! Abbiamo donato all’azienda sa… -