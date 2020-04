Coronavirus | c’è un modo per essere solidali con chi perderà il lavoro | si chiama

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 28 aprile 2020) Come è gestita nelle vostre città l’emergenza? Come si comportano le autorità e i cittadini? E nelle vostre vite, c’è qualche aspetto positivo o inatteso nell’isolamento forzato? Abbiamo chiesto ai nostri Sostenitori di raccontarcelo, inviando testimonianze, osservazioni e spunti per la redazione al Blog Sostenitore. Mai come stavolta il contributo della nostra comunità è fondamentale: con il Paese in zona rossa, ogni segnalazione è importante. Abbiamo bisogno di voi. Sosteneteci: se non siete ancora iscritti, ecco come potete farlo. di Andrea Taffi La fase 2 è iniziata. Riparte l’industria, la grande produzione e, dal 4 maggio, avremo un piccolo allentamento delle restrizioni alla nostra libertà di movimento. L’ultimo Dpcm crea, però, più scontenti che contenti. Tra i ...