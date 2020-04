Coronavirus | casa di riposo choc in Italia | 308 anziani positivi

(Di martedì 28 aprile 2020) È arrivato l’esito del ‘primo’ tampone su ospiti e pazienti del Pio Albergo Trivulzio di Milano, la storicadifinita al centro di un’inchiesta per le morti sospette di decine di anziane legate all’epidemia di. Dai test sono risultate positive 308 persone, 583 quelle negative. Al Pio Albergo Trivulzio di Milano è arrivato l'esito del ‘primo' tampone su ospiti e pazienti. Sono 308 le persone positive al covid-19 e 583 quelle negative. Lo ha comunicato la storicadimilanese finita sotto inchiesta per le morti sospette da, spiegando che "oggi sono arrivati gli esiti di tutti i tamponi effettuati ad ospiti e pazienti delle Unitàdi offerta sociosanitarie di Milano (Pat e Principessa Jolanda) e di Merate (Istituto Frisia)". Eseguiti i tamponi sugli ospiti del Pio Albergo ...

Agenzia ANSA

