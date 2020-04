Coronavirus, Campania: altri 6 morti (il totale sale a 358) ma 100 guariti. Per il terzo giorno zero casi nel Sannio (Di martedì 28 aprile 2020) Sono 6 i decessi legati al Coronavirus registrati in Campania nella giornata di ieri, lunedì 27 aprile. Il totale dei decessi in Campania dall’inizio dell’emergenza Covid-19 sale così a 358. Crescono i guariti: sono 1.220, per un aumento di 100 unità rispetto a domenica 26 aprile. Dei 1.220 guariti, 1.168 (+100) sono i totalmente guariti e 52 i clinicamente guariti. Per il terzo giorno consecutivo non si registrano nuovi casi di Coronavirus in provincia di Benevento. L’Unità di crisi della Regione Campania comunica il riparto per provincia dei 4.380 positivi registrati in Campania dall’inizio dell’emergenza: in provincia di Napoli 2.405 (+16) di cui 903 (+9) a Napoli città e 1.502 (+7) nel resto della provincia; in provincia di salerno 656 (+4); in provincia di Avellino 451 (+11); in provincia di ... Leggi su ildenaro Coronavirus - la Regione Campania chiarisce : Sì alle passeggiate - no a footing e jogging

Sono 6 i decessi legati al Coronavirus registrati in Campania nella giornata di ieri, lunedì 27 aprile. Il totale dei decessi in Campania dall'inizio dell'emergenza Covid-19 sale così a 358. Crescono i guariti: sono 1.220, per un aumento di 100 unità rispetto a domenica 26 aprile. Dei 1.220 guariti, 1.168 (+100) sono i totalmente guariti e 52 i clinicamente guariti. Per il terzo giorno consecutivo non si registrano nuovi casi di Coronavirus in provincia di Benevento. L'Unità di crisi della Regione Campania comunica il riparto per provincia dei 4.380 positivi registrati in Campania dall'inizio dell'emergenza: in provincia di Napoli 2.405 (+16) di cui 903 (+9) a Napoli città e 1.502 (+7) nel resto della provincia; in provincia di Salerno 656 (+4); in provincia di Avellino 451 (+11);

