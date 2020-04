Coronavirus | Calugi Fipe su dl liquidità | “44% imprese lamenta difficoltà sui prestiti

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 28 aprile 2020) Quasi un’impresa su due“difficoltà nel richiedere i finanziamenti” previsti dal decreto liquidità, con il rischio che “in assenza di merito di credito”, qualcuno si rivolga a canali informali. Sono le critiche alla norma pensata dal governo per aiutare lecolpite dall’emergenzada parte di Roberto, direttore generale della Federazione italiana pubblici esercizi (), in audizione in Commissioni riunite Finanze e Attività produttive.denuncia “un grossissimo problema usura” e a suo parere con le restrizione sulla liquidità alleper evitare infiltrazioni della malavita “stiamo arrivando a un paradosso, perché non dando liquidità alle aziende stiamo consegnando settori interi alle mafie“. Ieri Bankitalia aveva invece avvertito, in ...