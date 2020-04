Coronavirus: Calderone (Consulenti lavoro), 'con cig salari quasi dimezzati, emergenza sociale' (Di martedì 28 aprile 2020) Roma, 28 apr. (Labitalia) - "È un'emergenza sociale oltre che economica, a cui si aggiungono le condizioni in cui versano imprenditori e autonomi, che ormai sono al secondo mese di zero incassi ma con tante spese fisse". Così, con Adnkronos/Labitalia, Marina Calderone, presidente del Consiglio nazionale dell'ordine dei Consulenti del lavoro, commenta i dati dell'ultima ricerca della Fondazione studi dei professionisti, secondo cui è di circa 472 euro (il 36%) la perdita media mensile in busta paga dei lavoratori italiani che beneficeranno di cassa integrazione, ordinaria e straordinaria, per l'emergenza Coronavirus. Una perdita che, secondo lo studio 'Cassa integrazione: quanto ci rimettono i lavoratori', elaborato dalla Fondazione studi Consulenti del lavoro, tende a salire più è alta la retribuzione del lavoratore interessato dal trattamento. Si va, ... Leggi su liberoquotidiano Coronavirus : Calderone a Conte - 'impossibile pagare cig in tempi annunciati'

Roma, 28 apr. (Labitalia) - "È un'emergenza sociale oltre che economica, a cui si aggiungono le condizioni in cui versano imprenditori e autonomi, che ormai sono al secondo mese di zero incassi ma con tante spese fisse". Così, con Adnkronos/Labitalia, Marina Calderone, presidente del Consiglio nazionale dell'ordine dei Consulenti del lavoro, commenta i dati dell'ultima ricerca della Fondazione studi dei professionisti, secondo cui è di circa 472 euro (il 36%) la perdita media mensile in busta paga dei lavoratori italiani che beneficeranno di cassa integrazione, ordinaria e straordinaria, per l'emergenza Coronavirus. Una perdita che, secondo lo studio 'Cassa integrazione: quanto ci rimettono i lavoratori', elaborato dalla Fondazione studi Consulenti del lavoro, tende a salire più è alta la retribuzione del lavoratore interessato dal trattamento.

