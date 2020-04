Coronavirus | Brusaferro | mascherina anche all’aperto se manca distanza

(Di martedì 28 aprile 2020) Le mascherine vanno utilizzateall’aperto se non è possibile mantenere il distanziamento sociale. Lo ha detto il presidente dell’Istituto Superiore di Sanità, Silvio, che ha provato a fare chiarezza sulla necessità o meno di indossare i dispositivi di protezione individualenegli spazi aperti, a causa dell'epidemia diin corso (GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE - “IO RESTO A CASA” - GRAFICHE). In conferenza stampa dalla sede della Protezione Civile,ha ricordato però che la“non deve dare false sicurezze: è un elemento aggiuntivo, l’igiene personale e il distanziamento sono misure più importanti” (IL CALENDARIO DELLA RIPARTENZA - I CODICI ATECO CHE RIAPRONO IL 4 MAGGIO - CHI SONO I “CONGIUNTI”?). Da utilizzare sempre nei luoghi ...

