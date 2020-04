Coronavirus, bollettino 28 aprile 2020: + 382 morti, +2.091 nuovi casi, +2.317 guariti (Di martedì 28 aprile 2020) Il nuovo bollettino della Protezione Civile sulla diffusione del Coronavirus in Italia, fornito oggi tramite comunicato stampa come da nuove disposizioni in vigore ormai da un paio di settimane, ci dice che nelle ultime 24 ore ci sono stati altri 382 morti, +49 rispetto a ieri, che portano così il totale dei deceduti a 27.359 persone. Vediamo schematicamente i dati più rilevanti della giornata:- Attualmente positivi: 105.205 (2.091 nuovi casi nelle ultime 24 ore) - morti: 27.359 (+382) - Dimessi/guariti: 68.941 (+2.317) - Ricoverati in terapia intensiva: 1.863 (-93) - Tamponi: 1.846.934Totale casi: 201.505 Dai dati della Protezione civile emerge che i malati sono così distribuiti: 35.441 in Lombardia (+303 rispetto a ieri) 12.003 in Emilia-Romagna (-222) 15.506 in Piemonte (-2) 8.601 in Veneto (-259) 5.896 in Toscana (-87) 3.571 in Liguria (-9) 3.334 nelle Marche ... Leggi su blogo Coronavirus - il bollettino del 28 aprile : risalgono i morti (+382)

Coronavirus - il bollettino del 28 aprile – “Positivi” in forte ribasso ma ci sono ancora tanti decessi

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA/ Video conferenza stampa - Fontana : +126 morti (Di martedì 28 aprile 2020) Il nuovodella Protezione Civile sulla diffusione delin Italia, fornito oggi tramite comunicato stampa come da nuove disposizioni in vigore ormai da un paio di settimane, ci dice che nelle ultime 24 ore ci sono stati altri 382, +49 rispetto a ieri, che portano così il totale dei deceduti a 27.359 persone. Vediamo schematicamente i dati più rilevanti della giornata:- Attualmente positivi: 105.205 (2.091nelle ultime 24 ore) -: 27.359 (+382) - Dimessi/: 68.941 (+2.317) - Ricoverati in terapia intensiva: 1.863 (-93) - Tamponi: 1.846.934Totale: 201.505 Dai dati della Protezione civile emerge che i malati sono così distribuiti: 35.441 in Lombardia (+303 rispetto a ieri) 12.003 in Emilia-Romagna (-222) 15.506 in Piemonte (-2) 8.601 in Veneto (-259) 5.896 in Toscana (-87) 3.571 in Liguria (-9) 3.334 nelle Marche ...

TgLa7 : #coronavirus Ecco i dati del bollettino giornaliero della #ProtezioneCivile: Casi totali: 199.414 (+1.739) Casi pos… - Corriere : Coronavirus in Italia: 199.414 casi positivi e 26.977 morti. Il bollettino - Corriere : Coronavirus in Italia: 201.505 casi positivi e 27.359 morti. Il bollettino del 28 aprile - TgrRaiToscana : #coronavirus bollettino REgione #Toscana evidenzia il consolidarsi del trend in calo dei contagi e delle cure in r… - citynowit : “Altri tre decessi, di cui uno in data odierna, sono stati registrati al di fuori dell’Ospedale di Reggio ” -