Coronavirus | Boccia | “Non serve una legge contro la pazienza Dopo il 18 maggio

Leggi su lanotiziagiornale

(Di martedì 28 aprile 2020) “Tutti vorremmo ripartire, ma la vita che abbiamo davanti non è quella che avevamo a gennaio. Quella vita lì tornerà quando ci sarà il vaccino. Abbiamo di fronte una nuova normalità che deve essere fatta di rigore, disciplina e rispetto per la saluta e la vita. La ripartenza economica ci può essere a certe condizioni”. E’ ha detto all’Ansa il ministro per gli Affari Regionali, Francesco, parlando della Fase 2. “Più i contagi andranno giù – ha aggiunto -, più si potrà aprire, più andranno in su, più scatteranno le restrizioni”. “Dobbiamo avere un po’ diin più, sapendo che stiamo mettendo in sicurezza il paese. Poi ci sarà un momento,il 18, in cui conteranno le differenza territoriali” ha aggiunto il ...