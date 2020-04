Coronavirus | bilancio Italia sale a 201 505 casi e 27 359 morti Paese spaccato in due

Leggi su meteoweb.eu

(Di martedì 28 aprile 2020) I dati sull’epidemia diincontinuano ad essere incoraggianti: nelle ultime 24 ore ci sono stati 382, 2.317 guariti e 2.091 nuovisu 57.272 tamponi. Appena il 3,6% dei test è risultato positivo. Dei nuovi, ben 1.732 (pari all’83% del totale) si è riscontrato nelle 5 Regioni più colpite del Nord: 869 in Lombardia, 352 in Piemonte, 252 in Emilia Romagna, 130 in Liguria, 129 in Veneto. Pochissimiinvece al Sud: secondo giorno consecutivo con “0 positivi” in Basilicata, appena 1 nuovo caso in Calabria e in Molise, 2 in Sardegna, 22 in Puglia, 31 in Campania e 35 in Sicilia. Oggi nelle Regioni del Sud abbiamo avuto appena il 4% deidel totale. Ilcomplessivo dell’è adesso di: 201.505 contagiati 27.35968.941 guariti Le persone attualmente ammalate, sono 105.205. ...