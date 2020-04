Coronavirus | Berlusconi | “Il Governo non mi ha convinto sulla fase 2 Ecco cosa penso”

berlusconi : L'uso del Meccanismo europeo di stabilità, l'attuazione del fondo Sure e degli altri nuovi strumenti, come, per ese… - MediasetTgcom24 : Coronavirus, Berlusconi: 'Il governo ha gestito male la pandemia' #coronavirusitalia - forza_italia : La riunione dei nostri responsabili dei dipartimenti assieme al presidente @berlusconi. Continuiamo l'ascolto di tu… - gazzettaGranata : Coronavirus LIVE, Conte: ‘Tornassi indietro, rifarei tutto’. Berlusconi: ‘Assurdo dire no al Mes’. Il Papa: ‘Obbedi… - MoonLuchy : RT @DanieleMeloni80: Ma voi vi immaginate se queste misure di #lockdown x il #Coronavirus e queste conferenze stampa di #Conte le avesse fa… -

Coronavirus Berlusconi Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Coronavirus Berlusconi