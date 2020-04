**Coronavirus: Berlusconi, ‘da noi contributo a Istituzioni non manovre politiche’** (Di martedì 28 aprile 2020) Roma, 28 apr. (Adnkronos) – “Voglio ringraziare te e tutti gli altri amici che hanno concorso a preparare il progetto che oggi viene presentato. E’ un progetto nel quale si concretizza quello che abbiamo detto tante volte in questi giorni: siamo e restiamo opposizione, ma un’opposizione seria, che in un momento di gravissima emergenza sanitaria ed economica si stringe intorno alle Istituzioni e porta un contributo costruttivo. La nostra attenzione, il nostro lavoro, tutti i nostri sforzi sono concentrati su questo, non su manovre politiche che oggi non avrebbero nessun valore”. Lo scrive Silvio Berlusconi, in una lettera al vicepresidente, Antonio Tajani, e al coordinamento di presidenza, in occasione della presentazione del piano di Forza Italia per la cosiddetta Fase 2. L'articolo **Coronavirus: Berlusconi, ‘da noi contributo a Istituzioni non ... Leggi su calcioweb.eu **Coronavirus : Berlusconi ha risentito Conte - contattati governatori Fi'**

Su sugar e plastic tax «è in corso la discussione, la decisione del Governo avverrà con la presentazione del decreto, che verrà poi presentato in Parlamento e verrà discusso, l'orientamento attuale è ...

Coronavirus e fase 2, Berlusconi: ‘ non è sano per i ragazzi rimanere in casa, danno per le famiglie’

I genitori torneranno al lavoro ma con le scuole chiuse il danno per la famiglia è molto pesante poichè non si sa con chi lasciare i figli. Tajani: “Siamo all’opposizione e intendiamo rimanerci”. Risp ...

