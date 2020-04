Coronavirus Bari, un commerciante di Via Argiro chiede a Decaro: “Da 60 giorni tante belle parole ma niente fatti, aiutaci” – VIDEO (Di martedì 28 aprile 2020) I commercianti di Bari come di tutta Italia sono allo stremo delle forze, psicologiche , morali ed anche economiche. Negozi chiusi, luci spente e vetrine vuote. Il sindaco di Bari, Antonio Decaro che è solito fare dirette facebook sulla sua pagina, ha sempre un pensiero per loro ma oggi, uno dei commercianti di Via Argiro, Roberto Ranieri ha pubblicato un video sulla sua pagina facebook chiedendo delle risposte. Roberto Ranieri nel video spiega di apprezzare molto l’operato del sindaco ma a questo punto chiede a nome suo e di tutti i commercianti delle risposte concrete. Di seguito il video. https://www.facebook.com/roberto.ranieri.69/videos/10220848422794381 Leggi su baritalianews Coronavirus - i baristi in trincea : delivery o asporto non servono

