(Di martedì 28 aprile 2020) La nuova autocertificazione per uscire di casa, il perimetro normativo dei «» che si possono andare a trovare. E poi gli spostamenti nelle seconde case purché nella stessa...

Corriere : ?? Coronavirus nella «fase 2» andremo verso l’addio alle autocertificazioni e i musei e le biblioteche riapriranno i… - LegaSalvini : ++ ?? CORONAVIRUS, SALVINI: “BASTA AUTOCERTIFICAZIONI IN VISTA DELLA FASE 2. LIBERIAMO FORZE DELL’ORDINE E CITTADINI… - ercazzaronero : Fase 2 con la nuova autodichiarazione. E scattano subito i fake ironici - Gazzettino : #coronavirus, autocertificazioni, congiunti e bimbi. Caos #fase 2, Viminale al lavoro - VittorioCurro : RT @tempoweb: #Fase2 con la nuova #autocertificazione E scattano subito i #FAKE ironici -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus autocertificazioni

Venti chiarissime (si fa per dire) regole sul coronavirus. Il nostro è un tentativo di strapparvi un sorriso in un momento drammatico per tante, tantissime persone. Ecco una catena che sta circolando ...COMO – Avrebbero dovute essere tutte consegnate alla Federazione Italiana Medici di Medicina Generale e invece, delle 72 mila mascherine FFP2 importate dalla Cina, 12 mila sarebbero state sottratte da ...