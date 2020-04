Coronavirus, Ascierto al congresso scientifico Usa: Farmaci antiartite, così ho ottenuto risultati strabilianti (Di martedì 28 aprile 2020) L’oncologo dell’Istituto dei tumori “Fondazione Pascale” di Napoli Paolo Ascierto è intervenuto all’American Association for Cancer Research (Aacr), uno dei massimi congressi mondiali di oncologia, per illustrare i progressi della terapia con Tocilizumab, farmaco anti artrite, per la cura della polmonite causata da Covid-19. Ascierto ha mostrato nella sua relazione le immagini Tac dei primi pazienti dell’ospedale Cotugno di Napoli intubati a cui è stata praticata la terapia con Tocilizumab, prima e dopo il trattamento, tra queste le immagini relative a un paziente di soli 27 anni arrivato in ospedale in condizioni disperate e che ha avuto un recupero “strabiliante” dopo il trattamento con Tocilizumab. “Questi casi fanno parte delle prime esperienze di trattamento antecedenti la sperimentazione dell’Aifa – ha ... Leggi su ildenaro Paolo Ascierto coordinatore del gruppo di ricerca campano sul Coronavirus

