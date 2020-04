Coronavirus, Arcuri: “Mascherine? Liberisti da divano emettono sentenze quotidiane, ma mercato non è pronto per fissare prezzo” (Di martedì 28 aprile 2020) “Io non penso che tra le mie mansioni ci sia quella di rispondere alle singole polemiche sulle mascherine. Anche se avrei tanta voglia di parlare dalla trincea in cui da 40 giorni mi trovo con il dottor Borrelli e i nostri collaboratori, di parlare dei Liberisti che emettono sentenze quotidiane da un divano con un cocktail in mano. Ma non lo farò. Io non ho la cifra di dar retta alle polemiche, il mio dovere è lavorare”. Così il commissario Domenico Arcuri in conferenza stampa alla Protezione civile, ha parlato di chi “dice che il prezzo delle mascherine lo fa il mercato, sorseggiando i loro centrifugati”. “Vorrei però parlare ai cittadini e spiegare quello che è successo”, ha continuato il commissario, spiegando come ha agito nel fissare i prezzi dei dispositivi di protezione, e sottolineando che “il mercato ... Leggi su ilfattoquotidiano Coronavirus - Arcuri : "Mascherine? Polemiche da salotto - prezzo massimo tutela i cittadini"

Coronavirus - Arcuri : "Uscire dal lockdown non è facile - nuovi dati della Germania lo dimostrano"

