Coronavirus, Arcuri: “A maggio pronta l’app. Da lunedì 12 milioni di mascherine al giorno. Critiche sul prezzo? Liberisti da divano” (Di martedì 28 aprile 2020) L’app per il tracciamento del contagio sarà pronta e verranno distribuite 12 milioni di mascherine al giorno. Nella settimana che porterà all’inizio della Fase 2, fissata per lunedì 4 maggio, il Commissario straordinario Domenico Arcuri in conferenza stampa alla protezione civile fa il punto sulle misure sanitarie per il contenimento del contagio che permetteranno la convivenza con il virus. “A maggio con le prime funzionalità, cioè il contact tracing, sarà in funzione, in tempi ravvicinati saranno attive anche le funzionalità più vicine al diario clinico“, cioè la connessione con il Sistema sanitario nazionale, ha spiegato Arcuri sull’app. Mentre da lunedì “potremmo distribuire 12 milioni di mascherine al giorno, tre volte l’attuale fornitura”. mascherine che saranno ... Leggi su ilfattoquotidiano BOLLETTINO PROTEZIONE CIVILE - VIDEO ARCURI/ Coronavirus 28 aprile : “cautela fase 2”

