Coronavirus, altri 382 morti in Italia. Continua il calo dei malati (Di martedì 28 aprile 2020) Roma, 28 apr – Quotidiano bollettino della Protezione Civile sull’emergenza Coronavirus. In Italia superati i 200mila contagiati totali. Per l’esattezza, considerando vittime, guariti e attualmente positivi sono risultate positive 201.505 persone. Nelle ultime 24 ore c’è stato un aumento rispetto a ieri di 2.091, mentre ieri l’incremento era stato di 1.739. I malati sono in totale 105.205, e oggi se ne registrano 608 meno di ieri. Prosegue dunque il trend positivo, considerando che ieri il calo era stato di 290 e domenica invece c’era stato un incremento di 256. Le vittime hanno purtroppo superato quota 27mila: sono in tutto 27.359. Oggi sono stati confermati 382 decessi, mentre ieri l’incremento era stato di 333. Crescono ancora i guariti: nelle ultime 24 ore ne sono stati registrati 2.317, a fronte dei 1.696 di ieri. Complessivamente in ... Leggi su ilprimatonazionale La mappa del Coronavirus nel Lazio : altri 9 morti nelle RSA - nuovi casi sempre sotto i 100. Ecco la situazione Comune per Comune

