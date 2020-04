Coronavirus, a rischio le Olimpiadi anche nel 2021: «Impossibile altro rinvio se la situazione non sarà sotto controllo». Quasi un milione di contagi negli Stati Uniti (Di martedì 28 aprile 2020) Coronavirus in Italia: ultime notizie in direttaÈ ormai di oltre tre milioni il numero di contagi nel mondo di Coronavirus e più di 211 mila quello delle vittime. Secondo i dati della Johns Hopkins University, le persone contagiate finora sono 3.041.517, mentre i morti sono ora 211.159. Gli Stati Uniti restano il Paese più colpito con oltre 56 mila vittime e quasi un milione di contagi, seguito dalla Spagna con 229.422 casi e l’Italia con 165.963. Tra i Paesi europei, è però l’Italia a registrare il maggior numero di vittime, 26.977. Le Olimpiadi di Tokyo a rischio Potrebbe non bastare il rinvio al 2021 delle Olimpiadi di Tokyo per salvare l’evento. Il presidente del Comitato organizzatore giapponese, Yoshiro Mori, non ha escluso anche un annullamento definitivo: «Se la pandemia non sarà sotto controllo nel 2021 ... Leggi su open.online Coronavirus Olimpiadi Tokyo/ Mori lancia l'allarme : "Giochi a rischio anche nel 2021"

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus rischio Fase 2, rischio coronavirus per gli uffici aperti? Lo studio su folla e aria condizionata Corriere della Sera Coronavirus, due guarigioni anche a Pratola Serra

“Con immensa gioia, il Sindaco Emanuele Aufiero comunica che risultano guariti i due nostri concittadini risultati positivi al Covid-19. Oggi è arrivata la conferma da parte del Dipartimento di Preven ...

Coronavirus, in dl Aprile norme per limitare scarcerazioni boss. Maria Falcone: “Rischio complicità da inefficienze burocratiche”

(Il Fatto Quotidiano) – Le nuove norme sulle scarcerazioni dei boss dovrebbero entrare nel decreto legge Aprile. Le aveva annunciate nel week end il ministro della giustizia, Alfonso Bonafede, nel day ...

