Coronavirus, a Napoli 18 nuovi morti: la spiegazione (Di martedì 28 aprile 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Nel consueto resoconto giornaliero di Comune di Napoli e dell’Asl Napoli 1 Centro sono 18 i morti in più registrati a Napoli per l’emergenza Coronavirus. Un dato che però non deve allarmare perché, così come specificato nella nota, “oggi sono presenti specifiche precedentemente non conteggiate alla fonte”. Non è chiaro, al momento, il numero delle vittime delle ultime 24 ore. Il totale sale da 60 a 78. I nuovi contagiati sono appena 7 con il totale dei casi dall’inizio dell’emergenza che arriva a quota 903. Buone notizie arrivano dagli ospedali cittadini dove i guariti nell’ultimo giorno sono stati 22 (per un totale di 271). Inoltre cala sensibilmente, di 45 unità, il numero delle persone ricoverate in ospedale: da 150 a 105. In terapia intensiva ... Leggi su anteprima24 Coronavirus - a Napoli il Ceinge studia la predisposizione genetica al Covid

