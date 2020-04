Coornavirus | sale di nuovo il numero dei morti Rallentano i nuovi casi

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 28 aprile 2020) Torna a salire ildi vittime. Dopo due giorni di frenata (erano meno di 300) oggi, martedì 28 aprile, sono morte altre 382 persone, in risalita anche rispetto alle 333 di ieri. Idi coronavirus riferiti dalla Protezione civile nel bollettino di oggi sono 2.091. Iltotale dirilevati in Italia (con i 2.324 tamponi positivi di oggi) supera le 200mila. E di questi, oltre 105mila sono ancora considerati positivi, il 54%. Continuano però a diminuire i pazienti attualmente positivi, 608 in meno rispetto a ieri per un totale di 105.205. Cala anche ildei pazienti ricoverati con sintomi, in totale 19.723 (-630), così come ildelle persone in terapia intensiva (1.863, -93). In isolamento domiciliare 83.619 persone. In tutto sono stati eseguiti 1.846.934 tamponi, itestati sono 1.274.871. ( dopo la ...